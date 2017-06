Kim Kardashian e Kanye West, terzo figlio in arrivo da madre surrogata

LOS ANGELES – Secondo quanto riferito da molti media statunitensi, Kim Kardashian e Kanye West avrebbero deciso di mettere in cantiere il terzo figlio. E questo terzo figlio sarebbe in arrivo da una madre surrogata.

Secondo quanto scrive Tmz.com, infatti, la Kardashian e Kanye West si sarebbero rivolti ad un’agenzia di Los Angeles con cui avrebbero già trovato l’accordo: 45mila dollari, da corrispondere in dieci rate mensili e a cui aggiungere un bonus di cinquemila in caso di parto gemellare, in cambio della loro mamma “in affitto”.

Alla mamma in affitto, secondo contratto, durante la gravidanza sarebbe vietato fumare, bere alcolici, assumere droghe, mangiare pesce crudo e consumare più di una bevanda al giorno a base di caffeina.