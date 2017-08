LONDRA – Vent’anni dopo la tragica morte di Lady Diana con il suo compagno Dodi Al-Fayet, arriva una nuova rivelazione su quel rapporto all’epoca molto chiacchierato sui tabloid di tutto il mondo.

Ecco quanto detto dall’ultimo segretario personale di Lady D, Micheal Gibbins:

“Penso che lei volesse passare un’estate piacevole a carico di altri, ad essere onesti – ha rivelato al Sun – superficialmente era felice. Ma dentro, difficile dirlo. Era una persona molto complessa. Superficialmente sì, si divertiva in barca con Dodi. Chi non l’avrebbe fatto?”.

Se non ci fosse stato quel terribile incidente a Parigi, Gibbins è convinto che nella vita di Diana Spencer non ci sarebbe stato ancora l’imprenditore egiziano:

“Avevo la sensazione che lei volesse costruire una nuova se stessa – ha aggiunto – in qualsiasi modo. Era amareggiata e arrabbiata per come si erano messe le cose”.