LONDRA – Debbie Frank, astrologa di Lady Diana, sostiene di aver previsto un evento di immensa portata nel fine settimana in cui la principessa morì a Parigi in un incidente automobilistico. Amica e confidente di Diana, la Frank afferma che stava osservando il tema astrologico della principessa a Kensington Palace, quando notò un’eclissi che, spesso, segnala un’imminente e sconvolgente esperienza.

L’astrologa, che ha fatto previsioni per Diana fino alla sua morte, a 36 anni, ha dichiarato che la principessa fosse convinta del contrario, ossia che l’eclissi segnalasse un evento positivo, come era stato in passato per la nascita di William o la separazione da Carlo.

In un’intervista al Sun on Sunday, la Frank ha detto: “Con Dodi (al Fayed) era felice, stava passando più tempo con i figli e aveva molti impegni come ambasciatrice. Per cui abbiamo pensato che il transito astrologico fosse positivo”.

“Dopo quell’incontro le ho parlato un’ultima volta al telefono e disse “Non sono mai stata così felice”. Non avevo idea che sarebbe morta e non avrei potuto impedire l’evento. Mettiamo in chiaro una cosa: gli astrologi non possono prevedere la morte“.

Diana, che credeva molto nell’astrologia, aveva spesso dei colloqui con la Frank anche per capire meglio la relazione di Carlo con Camilla Parker Bowles e parlava sinceramente dell’infedeltà del marito.

Nel momento di maggiore frequentazione, Diana, la principessa fragile e insicura, chiamava la Frank anche tre volte al giorno per avere consigli astrologici e, spesso, solo per sfogarsi e parlare liberamente.