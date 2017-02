Lady Gaga: “Sono orgogliosa della mia pancetta”

NEW YORK – E’ stata molto criticata Lady Gaga per la sua esibizione al Super Bowl. Criticata soprattutto per i chili di troppo messi belli in mostra. Ma Lady Gaga non si è scomposta e sui social ha risposto a tono ai suoi detrattori: “Sono orgogliosa del mio corpo e dovreste esserlo anche voi…”.

“Ho sentito che il mio corpo è stato argomento di conversazione, quindi vorrei dirvi che sono orgogliosa del mio corpo e voi dovreste esserlo del vostro”, ha scritto la popstar su Instagram: “Non importa chi tu sia o cosa tu faccia. Potrei darvi milioni di ragioni sul perchè non c’è bisogno di soddisfare niente e nessuno per avere successo. Siate semplicemente voi stessi. Questa è roba da campioni. Grazie mille a tutti per avermi supportato. Vi amo ragazzi. Xoxo, gaga”.

Lady Gaga ha aperto la sua perfomance con ‘God Bless America’ e ‘This Land Is Your Land’, parlando di inclusione e di un paese che non può essere diviso.

La star si e’ esibita anche in uno dei suoi successi, ‘Born This Way’, che celebra l’individualità ed e’ considerata uno degli inni della comunità Lgbtq. A completare il messaggio di Lady Gaga e’ il costume di Versace: l’amicizia con Donatella Versace, presente all’evento, e’ uno dei motivi. Ma la scelta, inquadrata nel contesto della selezione del cast di ballerini e del suo riferimento alla mamma e al papa’, mostra un messaggio chiaro: la famiglia e’ quello che tu vuoi che sia, più grande e’ meglio e’. E per Lady Gaga la famiglia e’ l’America.