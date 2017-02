Lapo Elkann, Patrizia B racconta: “Sempre in tre, la coca, le forbici…” VIDEO

ROMA – Patrizia B, la transessuale che si trovava con Lapo Elkann la famosa notte nell’ottobre del 2005, racconta a Bianco e Nero su La7 cosa successe quella sera e rivela i segreti più intimi del rampollo Agnelli.

“Lui è attratto del mondo trans, adora i trans. Oltre a Torino, al fatto di Manhattan, è successo a Parigi, a Milano. Gli piace il pericolo, è un ragazzo debole, ha un grande cuore. Era un habitué, girava la voce di questo rampollo benestante. Conosceva tutte le mie colleghe. Non prendeva precauzioni quando usciva: usava macchine che non erano ancora in commercio. Faceva il sarto, prendeva le forbici e faceva dei vestiti e ci chiedeva di indossarli. Eravamo sempre in tre, uno così non lo reggi tante ore”.

“Lui pagava sempre il giorno dopo, in contanti o assegno: le serata da 2-3mila euro minimo a testa”. Quella sera “era reduce da un’altra festa. C’erano anche una brasiliana e un travestito. Lui mi dava la macchina, il bancomat e il pin e io ritiravo il massimo, 500 euro, per comprare la cocaina”.

Quella sera però, alla mattina presto “ebbe un mancamento. Lo sento rantolare, lo scuoto ma niente, lo scuoto ancora, niente. Allora ho chiamato il 118, sennò passava dal sonno alla morte”. Dagli Agnelli, “mai un ringraziamento. Se non una lettera anonima scritta con una grafia elegante, non giovane. Ho avuto i soldi ma ho perso tutta la clientela. C’è un connubio ormai, Lapo-Patrizia. Da allora non ho più visto, né sentito Lapo Elkann”.