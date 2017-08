ROMA – La presidente della Camera Laura Boldrini è stata fotografata sulla spiaggia privata di Castelporziano, con tanto di scorta di Corazzieri. Un regalo da parte di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, che assegnò una parte dell’arenile proprio alla Boldrini.

Secondo quanto riportato dal Tempo, alla fine di maggio Laura Boldrini avrebbe goduto del sole nella spiaggia a lei dedicata proprio nella residenza del Quirinale, scrive Libero quotidiano:

“La spiaggia quirinalizia sul litorale di Ostia, ovviamente, è off limits per i comuni mortali: possono accedervi solo il presidente, i suoi famigliari, figli e nipoti, il segretario generale del Colle, i dirigenti e i funzionari. In fondo, ben separati, gli abitanti di Castelporziano. Alla Boldrini è stata dedicata un’area ad hoc, con tanto di scorta di Corazzieri a cavallo in tenuta estiva. Il tutto, ovviamente, a spese dei contribuenti. Perlomeno, sottolinea il Tempo, il presidente del Senato Piero Grasso si è astenuto dal privilegio”.