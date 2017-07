Laura Chiatti, il figlio Pablo in ospedale per una piccola infezione

ROMA – Il secondo figlio di Laura Chiatti e Marco Bocci, Pablo, di 1 anno, è stato ricoverato qualche giorno in ospedale a causa di un’infezione.

E’ l’attrice, passata la paura, a farlo sapere su Instagram, pubblicando un dolcissimo scatto con il bambino:

“Il mio piccolo Pablo ha trascorso 4 giorni in ospedale per una piccola infezione batterica e polmonite. Oggi andiamo a casa… Il mio pensiero va a tutti i genitori dei bambini che purtroppo non hanno la fortuna di trascorrerci solo 4 giorni… In bocca al lupo a tutti! Siete dei supereroi”.