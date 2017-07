Laura Schmidt, chi è la moglie di Vasco Rossi

ROMA – Laura Schmidt, 47 anni, è la moglie di Vasco Rossi. Laura Schmidt è una donna italiana di origini tedesche; nata a Milano da un padre da Ratisbona.

I due stanno insieme da venticinque anni ma si sono sposati soltanto il 7 luglio 2012, appena cinque anni fa. Un matrimonio celebrato soprattutto per esigenze burocratiche, come confessato dallo stesso Vasco Rossi.

Allora Vasco Rossi dichiarò: “In questo paese le leggi sono poco chiare, sempre confuse e interpretabili non si sa mai cosa può accadere… e comunque non sono regolamentate chiaramente le coppie di fatto perché al Vaticano non sono simpatiche e anche ai nostri politici non piacciono tutte queste novità. Oggi le coppie di fatto domani le coppie di uomini e poi magari le coppie di pecore e pastori… Quindi non ci sarà una festa… non ci saranno pranzi… liste di regali o felicitazioni ma una nuova sconfitta per le nostre convinzioni”.

Quando si è fidanzata con Vasco Rossi, Laura Schmidt aveva 17 anni. Era il 1988. Appena tra anni dopo, nel 1991, la coppia ha un figlio, Luca Rossi Schmidt, terzo figlio per Vasco -che nel 1986 ne aveva già avuti due, Davide e Lorenzo, da due madri diverse- e primo per Laura.

