ST TROPEZ – Leonardo DiCaprio ha una nuova fiamma: modella come sempre, simile alla storica ex Gisele Bundchen, si chiama Lorena Rae, ha 23 anni ed è nata in Germania.

Lei e l’attore di Titanic si frequentano ormai da maggio e sono stati già paparazzati diverse volte insieme, anche se il manager di DiCaprio smentisce che stiano insieme e parla di una semplice amicizia.

Eppure maggio coincide anche con il periodo in cui Leo si è lasciato con Nina Agdal, anche lei modella. Inoltre lui e la bella Lorena sono stati fotografati a Monaco, in Germania, e poi a New York, mentre giravano in bicicletta, sempre a New York al Moma PS1 (il centro artistico e culturale del Museo d’Arte Moderna del Queens) e negli ultimi giorni sono stati avvistati a bordo di uno yacht a Saint-Tropez, in Provenza.

Proprio qui, però, l’attore è stato fotografato in atteggiamenti molto amichevoli anche con una sua collega storica, Kate Winslet. I due sono amici da vent’anni, dalla loro performance nel film di James Cameron che ha dato loro fama mondiale. Negli ultimi tempi, però, sembrano essersi avvicinati particolarmente. E proprio a St. Tropez sono stati paparazzati abbracciati, molto a proprio agio, quasi come una vecchia coppia. Che dietro alla loro amicizia ci sia qualcosa di più?