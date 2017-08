ROMA – Tiger Woods, famoso golfista americano, dopo i problemi fisici e il recente arresto, è finito n**o online. Così come Lindsey Vonn, la sua ex compagna, il cui smartphone – secondo quanto riporta il famoso sito TMZ – è stato hackerato.

Tiger Woods e la Vonn sono stati fidanzati per due anni, dal 2013 al 2015, e la foto incriminata è stata pubblicata sul sito Celeb Jihad insieme a quella di altre celebrità immortalate senza veli come Miley Cyrus, oltre alla stessa sciatrice 32enne. Woods si è subito rivolto all’avvocato Michael Holtz, che ha richiesto la rimozione della pietra dello scandalo per evitare che il conflitto si sposti in Tribunale.

Anche la Vonn è parsa indignata per questa violazione della privacy e a People, tramite il suo portavoce, ha spiegato: “Questa è una scandalosa e spregevole invasione della privacy, chiedo il massimo della pena prevista dalla legge per i responsabili della pirateria alle sue foto private e per i siti che incoraggiano tale comportamento”.

