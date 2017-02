Linus presenta il nuovo cucciolo Ilde su Instagram: boom di like

ROMA – Linus, direttore e storica voce di Radio Deejay, aveva dato la notizia, sui social, a dicembre della morte improvvisa della sua cagnolina di 10 mesi investita da un’auto.

Ora però, sempre Linus, ha dato la lieta notizia: da qualche giorno, c’è Ilde, un labrador chocolate di appena due mesi.

“All’inizio avevo pensato di adottare un cane dal canile – spiega Linus nel post su Instagram – poi però ho deciso di adottare questa cagnolina perché con Bruna ha in comune il padre. Insomma, una sorta di sorellina minore della povera Bruna”.

Il debutto della piccola Ilde ha commosso i follower di Linus, ma qualcuno l’ha criticato per non avere adottato un cane abbandonato in un canile