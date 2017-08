MILANO – Luca Toni e Marta Cecchetto finalmente si sposano. La coppia, che sta insieme da ormai vent’anni e ha due figli (Leonardo e Bianca), convolerà a nozze il 9 settembre, secondo quanto scrive Oggi.

Ignota la località scelta dalla coppia per il grande giorno: si sa solo che sarà sulle colline toscane. E tra gli invitati non mancheranno gli ex colleghi di Toni con cui ha festeggiato il titolo mondiale nel 2006.

Luca Toni e Marta Cecchetto, del resto, insieme ne hanno passate molte. In vent’anni di fidanzamento hanno avuto sicuramente molte gioie ma anche dolori indicibili, come la perdita del loro primo figlio, nato morto, come ricorda Oggi:

Già, perché la storia di Luca Toni e Marta Cecchetto è la sintesi del dolore sconfitto dall’amore: 20 anni di fidanzamento, due carriere sfolgoranti (nel calcio per lui, nella moda per lei), il dolore immenso della perdita del primogenito Edoardo, la nascita di altri due figli, Leonardo e Bianca, e ora il matrimonio alle porte.

Molti i rumors sugli invitati. In realtà l’unica certezza sembra una: i figli Leonardo e Bianca saranno i paggetti della meravigliosa coppia.