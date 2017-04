Ludwig Koons, figlio di Cicciolina: “Vorrei fare l’attore. Me la gioco con Rocco Siffredi”

ROMA – Tale madre tale figlio. “Vorrei fare l’attore porno: sono dotato come Rocco Siffredi”, dice Ludwig Koons, figlio dell’artista americano Jeff Koons e della pornostar Ilona Staller, alias Cicciolina. E della madre Ludwig prende strenuamente le difese: “I ricchi non siamo noi. Invece ci attaccano in tv per questo vitalizio di 2.000 euro di mia madre, che poi non sono nemmeno duemila”, dice in riferimento ai soldi percepiti dalla madre per la sua breve parentesi politica nelle fila dei Radicali. “Io solo 500 li spendo per i cani perché ho un allevamento. Con altri 500 ci mangio. I ricchi sono gli altri che prendono 10mila euro al mese”, ha spiegato Koons Junior alla Zanzara, su Radio24.

E ancora: “Con quei soldi mi madre ci campa, io faccio l’Accademia di Belle Arti e cerco lavoro. Abbiamo avuto spesso problemi economici, mia madre ha dovuto pagare gli avvocati per le cause. Mi piacerebbe lavorare nel cinema, cominciare a fare qualche piccola comparsata. Come campo? Mio padre mi versa una piccola somma, una piccola percentuale, bassa. Non mi dà quello che mi spetterebbe. Ai suoi figli ha comprato due palazzi a Roma, a me non ha comprato una villa, niente. Se io avessi davvero i duemila euro del vitalizio tutti per me non starei qui, me ne andrei a Santo Domingo ad aprire un baretto”.

Koons ha attaccato le produzioni dei reality show: “Di provini ne ho fatti molti. Non mi prendono perché mia madre è Cicciolina, è una donna scomoda”.

Ma lui si vedrebbe bene anche a fare l’attore porno: “Ho tutte le qualità per farlo. Da piccolo mi ha cresciuto una ragazza. Mi ha fatto un po’ da madre. Dopo di lei sono migliorato, insomma avete capito. Dotazione? Se Rocco Siffredi vuole ci mettiamo su un tavolino e ci mettiamo a confronto. Lui non è posi così dotato, era meglio John Holmes. Con Rocco me la gioco”.

Koons non si vergogna della madre, anzi: “Io sono orgoglioso dei porno di mia madre, ha detto a Giuseppe Cruciani, lei non è l’ultima stronza che passa. Ha fatto tante battaglie nella vita, ha cambiato la sessualità degli italiani. E’ stata votata dalla gente con le preferenze, meglio una pornostar in Parlamento dei politici di oggi”. Il giovane, 24 anni, non è altrettanto benevolo con il padre: “Il suo difetto maggiore? L’egoismo”.