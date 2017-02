Luna Berlusconi confessa: “Il mio cognome mi ha fatto…”

ROMA – Luna Berlusconi si confessa in una intervista e rivela che il suo cognome è stato fonte di grande sofferenza. La figlia di Paolo Berlusconi, e nipote di Silvio, è una imprenditrice nel mondo della televisione e da poco si è separata dall’attore Edoardo Sylos Labini. La Berlusconi ha confessato di aver sofferto molto nella sua vita: prima per il suo cognome, che le è costato offese e derisioni, poi per amore, una relazione che è finita con una separazione difficile.

Intervista dalla rivista Oggi, Luna Berlusconi racconta la sua vita e le sue sofferenze, mettendo a nudo la sua anima. Parlando della sua vita e del suo importante cognome, dice:

“Ho passato anni a sentire in televisione insultare il mio cognome. Quelle parole erano rivolte a persone a me carissime e pertanto sono stati anni duri, che ho superato dopo aver pianto tanto. Oggi va meglio. Lavoro tanto per farmi conoscere come Luna e forse sono riuscita a dare la percezione di me al di fuori di questo cognome. O almeno ci spero”.

Parlando della separazione dall’attore Edoardo Sylos Labini, la figlia di Paolo ha detto: