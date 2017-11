L’attrice a luci rosse Maddy O’Reilly confessa: “Matthew Perry di Friends…”

LOS ANGELES – La pornostar Maddy O’Reilly ha confessato che Matthew Perry, attore di “Friends” e tossicodipendente in riabilitazione, l’ha pregata di procurargli una grossa scorta di antidolorifici oppiacei per cui era disposto a pagare molto.

Vicodin, Roxicodone, OxyContin, una cinquantina di pillole, la sua richiesta: “Ero scioccata, si sta disintossicando, non c’era motivo di chiedere a me, che non sono una con la reputazione da party-girl. E’ stato un allarme, sono preoccupata che possa capitargli qualcosa”.

L’attore ha contattato la pornostar su Instagram: “Ciao Maddy, sono Perry. Ci siamo visti una volta. Volevo sapere se prima o poi ti va una cena insieme”. Poi ha comprovato la sua identità chiamando con FaceTime.

I due si erano incontrati nel 2013, fecero sesso nella casa dell’attore a Hollywood Hills, poi non si videro più. Perry è stato a ruota di Vicodin dal 1997 al 2001. Si ricorda pochissimo delle riprese della terza stagione di “Friends”. Aveva problemi con alcol e oppiacei. Lui stesso ammise nel 2013: “Ero bravo a nasconderlo, ma alla fine la gente se ne è accorta. Ero un ragazzo malato”.