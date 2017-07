Malena la pugliese: "Ho un rapporto migliore con le donne. Gli uomini..."

ROMA – “Gli uomini hanno paura di me”. L’attrice h**d Malena la pugliese intervistata da Novella 2000 racconta: “Scappano a gambe levate. Alcuni perché, pensando ai miei film con Rocco Siffredi, si convincono di non essere all’altezza dal punto di vista s******e e che io abbia chissà quali pretese a letto, mentre altri si bloccano a priori perché non riescono a superare lo scoglio del mio lavoro. Non l’avrei mai detto ma, da quando sono uscita dall’Isola dei Famosi, ho decisamente un rapporto migliore con le donne”.

Dopo aver partecipato anche all’Isola dei Famosi, Malena è stata invitata al torneo di tennis Vip Master di Milano Marittima; “Con il tennis proprio non me la cavo, nonostante sia uno sport in cui si toccano le palle… A parte gli scherzi, non ho capito per quale motivo mi abbiano chiamata: non sono né famosa né tanto meno una vip!”.

Ecco alcuni passaggi dell’Intervista per Novella 2000: