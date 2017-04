Malena la Pugliese tra Cicciolina, Rocco Siffredi, Moreno...

ROMA – “Voglio riprendere subito a girare film porno, perché dovrei abbandonare. Pensate che non ho nemmeno visto il mio primo film”. Così Filomena Mastromarino, detta Malena La Pugliese, protagonista dell’Isola dei Famosi e attrice hard, a La Zanzara su Radio 24. “All’Isola ho resistito tutto questo tempo, settanta giorni – dice Malena – ma adesso torno subito al porno, spero Rocco Siffredi mi chiami subito. Ha detto che sono la sua nuova musa”.

Malena, che fa ancora parte dell’assemblea del Pd, dice che le piacerebbe entrare in Parlamento, “come erede di Cicciolina”: “In Parlamento? Perché no, potrei fare battaglie sulla legalizzazione della prostituzione. Tassarla porterebbe un po’ di soldini. E la Puglia dovrebbe diventare come Budapest, una terra Porno Free per i set hard. Arriverebbero soldi”. Cosa voti alle primarie del Pd?: “Sono appena arrivata sulla terra dopo l’Isola. Però mi toccherà votare pugliese, Emiliano. Questa volta mi toccherà scegliere la Puglia, ma vediamo”.

Poi smentisce alcune cose uscite nei mesi scorsi: “Non ho fatto nessun pomp…o a Moreno in aereo. E in settanta giorni non ho fatto sesso, qualche bacio con Susinna, gli ormoni erano impazziti ma non abbiamo fatto niente. Senza sesso è stata dura, ma prima di partire avevo fatto il pieno da Rocco”.

“Non ho mai detto a Pio e Amedeo – aggiunge – che sono entrata nel Pd grazie al mio culo. Mai detto. Non sono mai andata con qualcuno per far parte dell’assemblea del Pd. E io voglio rimanere nel Pd, spero non si voltino di culo, cioè spero che non mi diano le spalle”.

Qualcuno sostiene che il sesso anale è pericoloso: “Sesso anale pericoloso? Non ho mai avuto problemi, eppure ho fatto anche le doppie anali. Importante è essere rilassati, avere i muscoli rilassati e non tesi. Basta volerlo, però ci vuole anche professionalità degli attori. Devono essere bravi, altrimenti si nota la differenza. Non ho mai avuto traumi, eppure sono anche piccolina”.