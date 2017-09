ROMA – Piccolo incidente domestico per Mara Venier. E’ stata la stessa Mara Venier ad avvisare i fan con una foto su Instagram: “Seratona con Alessia Marcuzzi, Nicola Carraro e Paolo dal mitico Francesco Panella! Ma il vero protagonista della serata è il mio ditone del piede fratturato”.

E i fan, preoccupati, le hanno mandato gli auguri di pronta guarigione: “Auguri di pronta guarigione e complimenti per come sai affrontare le difficoltà!” si legge tra i commenti. O anche: “Sei una sorridente matta scatenata! Mi chiedo: ma che vita farebbero senza di te? A me solo a guardarti sempre così sorridente metti il buon umore!”. O ancora: “Mara ma non cambi mai, ancora una volta frattura ma quante volte ti è capitato?”.