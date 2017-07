Marco Borriello, nuova fiamma è Larissa Schmidt, top model

IBIZA – Marco Borriello ha una nuova fiamma, e non è Cristina Buccino, con la quale è stato visto in atteggiamenti scherzosi e anche un po’ maliziosi, e nemmeno la modella brasiliana Camila Morais da Paz. La ragazza che lo ha conquistato sarebbe infatti la bella Larissa Schmidt, anche lei top model brasiliana di origini tedesche.

I due si frequenterebbero da mesi, secondo il settimanale Chi che li ha immortalati, tanto che il calciatore del Cagliari l’avrebbe presentata alla famiglia e al suo grande amico Christian Vieri, anche lui a Ibiza in questi giorni. La coppia è stata vista anche al concerto dei Coldplay a Milano lunedì 3 luglio.

Larissa Schmidt è nata il 2 febbraio del 1992 e ha dunque dieci anni in meno rispetto al calciatore. Vive a Milano da alcuni anni, per via del suo lavoro di modella e fotomodella. Ha posato per diversi cataloghi di moda e altri shooting fotografici e ha una sorella, Bruna, anche lei modella, oltre che abile surfista.