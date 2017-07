Marco Morrone (“saluta Andonio”) a Nina Moric: “Nonna”. E lei replica così

MILANO – Scontro a distanza tra due vip del web: la modella croata Nina Moric e Marco Morrone, il ragazzino campano diventato idolo della rete con il suo “saluta Andonio”.

A lanciare la prima pietra è stato proprio Marco Morrone, che ha commentato la foto della carta d’identità pubblicata da Nina Moric su Facebook con le parole: “Ciao nonna”. Apriti cielo. La ex modella si è risentita e ha replicato con un “Si vieni a casa che ti preparo qualcosa… sei sciupato”, detto ad un ragazzino assai in carne che per anni è stato oggetto di bullismo da parte dei coetanei proprio per le sue “forme morbide”.

Al che Morrone ha ribattuto: “Nina Moric se eri tutta carne mi mangiavo volentieri anche te, peccato che non digerisco il silicone”. A quel punto i commenti degli altri utenti si sono divisi, chi a sostegno di Nina Moric chi di Morrone. Ma poco dopo la ex modella, che da tempo ormai non nasconde le sue simpatie per gli estremisti di destra di CasaPound, ha detto la sua postando un’altra foto, questa volta proprio del ragazzino campano: un’immagine di Marco con una t-shirt di Che Guevara e, a commento, la didascalia: