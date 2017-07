LOS ANGELES – Mariah Carey fa shopping a Beverly Hills ma le carte di credito vengono rifiutate per ben quattro volte. E’ stato il sito di pettegolezzi Radar Online a raccogliere la ricostruzione che alcuni testimoni e dipendenti delle boutique hanno fatto dell’incidente. I testimoni parlando di una Mariah Carey molto imbarazzata e irritata.

A risolvere tutto è arrivata la sua assistente, Stella Bulochnikov, che ha sistemato la vicenda pagando gli acquisti in contante. Ma Mariah si è sfogata, a quanto pare sostenendo che i problemi con le carte di credito erano colpa del suo manager, che evidentemente non aveva eseguito i debiti pagamenti in tempo.