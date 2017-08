ROMA – Marina Luczenko insidia il gradino più alto del podio delle fidanzate bianconere più belle, occupato da Ilaria D’Amico. Lei è la moglie del nuovo portiere della Juve Wojciech Szczesny.

Ucraina ma cresciuta in Polonia, Marina nel suo paese è una cantante di successo. Lady Szczesny negli ultimi due giorni ha trascorso qualche ora extra con il calciatore polacco, in vacanza sul lago di Como a causa della distorsione a una caviglia. Domani è previsto il rientro in squadra, per gli accertamenti a Vinovo.