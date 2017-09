MILANO – Chi è la giovane ragazza incinta che appare sul profilo Instagram del calciatore Mario Balotelli? Una pancia di una donna evidentemente incinta accompagnata dal commento “Loading”, cioè “in carimaneto”, lascia i fan interdetti.

C’è chi si complimenta col calciatore per il lieto evento e chi lo insulta, senza apparente motivo. Alla domanda su a chi appartenga quella pancia, la risposta arriva dal settimanale Chi: si chiama Clelia, vive in Svizzera, lavora in banca e ha una incredibile somiglianza con la ex fidanzata e modella belga del calciatore, Fanny Neguesha.

Dagospia sul suo sito riporta l’anticipazione stampa dal settimanale Chi, che sarà in edicola il 13 settembre, in cui svela l’identità del misterioso pancione apparso sul profilo social del calciatore Mario Balotelli qualche giorno fa: