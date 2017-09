ROMA – L’ex concorrente del Grande Fratello, Mary Falconieri, ha rivelato a Pomeriggio Cinque che si sottoporrà a una mastectomia totale bilaterale.

Mary Falconieri ha raccontato il suo caso nella speranza di sensibilizzare altre donne a sottoporsi ai controlli di routine: “Ti ringrazio per avermi dato la possibilità di parlarne (dice riferita a Barbara D’Urso, ndr). Credo sia importante sensibilizzare le persone rispetto a questo argomento. Ho una storia familiare critica. Mia madre si ammalò di tumore 10 anni fa, mia zia uguale così come sua figlia. Mamma è stata colpita quando aveva 35 anni, mia zia 37 e mia cugina 31. Sotto consiglio dei medici mi sono sottoposta al test genetico per capire se avessi questa predisposizione al tumore. Si tratta di una mutazione genetica del gene BRCA1 che colpisce il seno al 60% e le ovaie al 40%. Per questo motivo, benché io abbia solo 25 anni, ho deciso di sottopormi alla mastectomia totale bilaterale, che consiste nell’asportazione delle ghiandole mammarie per ridurre a zero la possibilità di contrarre questo tipo di cancro. In questo momento ho l’85% di possibilità di ammalarmi. Vedo mia madre soffrire tutti i giorni a causa degli interventi, della chemioterapia e della radioterapia ed è anche per questo che ho preso questa decisione”.