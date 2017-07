Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini insieme: lo scoop di Chi FOTO

ROMA – Potrebbe davvero diventare la coppia dell’estate. Prima di tornare a concentrarsi sulla sua Juventus, l’allenatore Massimiliano Allegri è stato “paparazzato” dal settimanale Chi in compagnia di Ambra Angiolini. Come mostrato dalla copertina (che in edicola uscirà domani, mercoledì 5 luglio), i due sono stati fotografati insieme all’Argentario: coccole, abbracci, e baci che non lasciano spazio ad equivoci. E’ nata una nuova coppia.

