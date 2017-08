CORTINA D’AMPEZZO – Crisi finita tra la bella Elisa Isoardi e il leader della Lega Nord Matteo Salvini? Dopo i rumors di un tradimento di lei e l’ammissione di lui che sì, crisi c’era, eccoli di nuovo insieme. La presentatrice e il politico si sono presentati mano nella mano a Cortina d’Ampezzo al comizio del leghista e la coppia sembra affiatatissima.

Veronica Cursi sul Messaggero scrive che Salvini si trovava al Grand Hotel Savoia per presentare il suo libro “Secondo Matteo – Follia e coraggio per cambiare il Paese”. Al suo fianco anche Elisa, che lo guarda adorante, e i due si tengono per mano:

“Tutti gli occhi sono per loro. Lui è al tavolo dei relatori quando a sorpresa spunta Elisa. Lo guarda adorante. Si salutano con gli occhi. La bella conduttrice si siede in seconda fila per ascoltare il suo Matteo. Sorride. «Questo lavoro mi porta via tanto tempo – dice al pubblico – mi porta via dai miei figli, spero un giorno capiranno». Poi il colpo di scena. Si gira e indica Elisa: «Gli impegni mi portano via anche da lei ma non voglio parlare di gossip». Un secondo di silenzio, lei abbassa gli occhi imbarazzata. La sala sghignazza. Viva l’amore.

Solo qualche ora fa la Isoardi aveva pubblicato un post su Instagram dal mare. Forse un tentativo per sviare gli amanti del gossip. O forse avrà deciso di raggiungere Matteo solo all’ultimo momento. Fatto sta che il sereno sembra ufficialmente tornato”.