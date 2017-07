ROMA – Ad una settimana dalle foto pubblicate da Novella 2000 sul tradimento di Elisa Isoardi, Matteo Salvini, contattato dal settimanale, ha detto di non volerne ancora parlare. Il giornalista di Novella 2000, Carlo Mondonico, si è imbattuto in Salvini nei pressi di Bellagio, sul lago di Como. A lui, Salvini ha confessato:

“Per favore non ci riesco neanche adesso, non me la sento di dire cosa penso e cosa provo. Sentiamoci in un altro momento. Scusami, so che puoi capirmi”.