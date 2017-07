ROMA – Matteo Salvini si presenta in diretta Facebook e annuncia che risponderà alle domande dei suoi elettori e sostenitori. Inutile dire che non si è parlato solo di politica, dato che il leader della Lega Nord in questi giorni è tormentato dal presunto tradimento della compagna Elisa Isoardi, avvistata a Ibiza mentre baciava un avvocato romano. Non è mancata dunque la domanda e lui replica secco: “Con Elisa c’è qualche problema, ma siamo una coppia felice”.

Il gossip sulla possibile rottura, o quanto meno la pesante crisi, che ci sarebbe tra Salvini e la bella conduttrice impazza e tutti si chiedono se si sia trattato o meno di un tradimento, dato che la Isoardi ha replicato alle accuse sostenendo che l’uomo baciato in vacanza era un suo amico g*y. E così su Facebook Matteo Salvini si trova a parlare anche della sua vita privata e della sua relazione: