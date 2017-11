Dna cambiato mentre sei vivo, tre mesi per sapere se dio va in cassa integrazione

Dna cambiato per mano di medici e scienziati. Dna cambiato, modificato perché la spirale che regola e comanda i geni non sta funzionando e produce malattia, anzi malattie e patologie declinate al plurale. Dna cambiato all’interno di un corpo umano, di una persona viva, di un malato, di un paziente. Per rane un uomo sano, un umano con il Dna cambiato da mano umana.