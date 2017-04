LOS ANGELES – “Mel B mi costringeva ad avere rapporti a tre con lei e il marito Stephen Belafonte“. La tata Lorraine Gilles, 26 anni, sgancia la bomba contro l’ex Spice Girls. Dopo che Melanie Brown, in arte Mel B, ha chiesto il divorzio dal marito Belanfonte accusandolo di maltrattamenti e di tradimento, ora a parlare è la babysitter che ha denunciato la cantante per diffamazione.

La giovanissima tata, 26 anni, non ci sta a passare come una “sfascia-famiglie” e così ha raccontato la sua versione dei fatti, puntando però il dito contro la sua ex datrice di lavoro Mel B. Il sito di gossip Tmz riporta le parole della Gilles, che ha denunciato l’ex Spice Girls, e ha detto di essere stata plagiata:

“Mi ha plagiata, quando avevo appena 18 anni mi ha fatto bere e mi ha convinta ad avere dei rapporti a tre. Sono rimasta incinta dopo un rapporto occasionale ed è stata Mel B ad aiutarmi nelle pratiche dell’aborto e a farmi abortire”.

Dopo 10 anni di matrimonio e tre figli la cantante ha chiesto il divorzio da Belafonte, accusandolo di averla maltrattata e costretta ad avere rapporti a tre, ma le nuove testimonianze parlano di una coppia aperta e ora anche l’ex tata racconta la sua versione dei fatti, con la vicenda che diventa così sempre più complicata.