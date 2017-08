ROMA – Mercedesz Henger parla del suo rapporto con il proprio corpo e di come ha rifiutato di sottoporsi a ritocchi chirurgici, malgrado le pressioni ricevute. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, la figlia di Riccardo Schicchi e Eva Henger è finita nella ribalta mediatica, ma ha deciso di rimanere prima di tutto se stessa.

A differenza di tante star della tv, anche giovanissime, la Henger ha deciso di non dare retta a chi le chiedeva, nonostante sia una bellissima ragazza, di cambiare il proprio fisico.

“Dopo che sono uscita dall’Isola la mia vita è cambiata drasticamente – ha scritto su Instagram -; mi sono ritrovata a lavorare in un mondo che sì, conoscevo tramite i miei genitori, ma nel quale non avevo mai lavorato in prima persona. Mi sono ritrovata persone che mi dicevano che dovevo stare attenta a non ingrassare, che non avevo abbastanza seno, che non avevo abbastanza curve o labbra … Credetemi ho sentito molte volte persone che mi dicevano che per lavorare in questo mondo dovevo sottopormi alla chirurgia. Io invece ho scelto un altra strada, l’esercizio fisico”.