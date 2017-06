Mia Khalifa, addio ai film a luci rosse: si dedicherà solo ai videogiochi su Twitch

ROMA – Mia Khalifa dice addio ai film a luci rosse per dedicarsi completamente ad una delle sue più grandi passioni: i videogiochi. Per questo ha aperto un canale su Twitch che ha attirato decine di migliaia di utenti anche quando non c’erano video.

Twitch.tv è una piattaforma di video streaming (in diretta) di proprietà di Amazon.com. Fu introdotta nel giugno 2011 come spin off della piattaforma streaming generalista Justin.tv, il sito si focalizza principalmente sui videogiochi. I contenuti possono essere visti in diretta o su richiesta (on demand).

Di recente Mia è stata protagonista di un episodio di cronaca. Un giovane infatti si è scattato una foto con lei ma la pornstar di origine libanese, non l’ha presa bene e, notando quello che il suo fan aveva fatto, lo ha colpito in faccia con un pugno.