BRESCIA – Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non vogliono che Giorgio Gori e famiglia (è sposato con Cristina Parodi) continuino a usare la piscina di casa loro. Lo scrive Alberto Dandolo su Dagospia:

Intanto Vanity Fair racconta della giornata trascorsa dalla showgirl svizzera all’Acquafan di Riccione con le due figlie più piccole:

Le due ore di divertimento scorrono veloci. Sole e Celeste non si fermano un momento, e Michelle non si tira indietro. Ma se le bimbe preferiscono le attrazioni “baby” come Surfin Hill e Focus Junior Beach, dove l’acqua non supera i 50 cm, Michelle, prova anche lo Strizzacool, il vortice dello Speedriul e il Black Hole, lo scivolo appena inaugurato che, con i suoi 208 metri di buio totale, si piazza fra i primi 10 scivoli “black” al mondo.