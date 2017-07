Milton Morales arrestato a Miami. Ex ballerino di Buona Domenica si è finto poliziotto

MIAMI – Milton Morales, ex ballerino di Buona Domenica ed ex tronista di Uomini e Donne, è stato arrestato a Miami. L’artista cubano, che da qualche anno si è trasferito in Florida, si sarebbe finto poliziotto davanti a una poliziotta. La vera agente era in borghese e, durante un controllo, Milton avrebbe mostrato un distintivo falso. Per l’uomo, oggi 48enne, è scattato l’arresto.

Racconta Il Messaggero: