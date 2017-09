MILANO – Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è finito all’ospedale San Raffaele di Milano per un problema muscolare e la mamma ha voluto ringraziare lo staff medico che l’ha curato con una foto con dedica su Instagram: “Everything was good! Grazie al dott. Piero Volpi e a tutto il personale medico di @humanitas.research.hospital !! STUPENDI!!!”.

Aggiunge Novella 2000:

La cosa si è risolta nel giro di poco fortunatamente per cui si è trattato soltanto di un momento di tensione di mamma… Una mamma che adesso ha deciso, come ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi, che la sua priorità al momento sono i suoi figli che vivono tra Trieste e Londra e la figlia Caterina, perché ricordiamo che Simona ha anche una terza bambina. Sembra passata un po’ in secondo piano la sua relazione con Gian Gerolamo Carraro, il figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, un uomo bellissimo suo coetaneo con il quale ha una storia d’amore che va avanti da sette anni. Sembra un po’ strano perché quest’estate li avevamo incontrati ed erano molto, ma molto innamorati o perlomeno sembravano tali.