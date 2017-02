Noah Bublè “sta guarendo dal cancro”: l’annuncio della zia, cognata di Michael

ROMA – Il piccolo Noah Bublè, figlio del cantante Michael Bublè, starebbe guarendo dal cancro. Lo ha detto la zia del bimbo, cognata del crooner, Daniela Lopilato. La donna è la sorella della moglie di Bublè, Luisana.

Scrive Repubblica:

“Il tumore se ne sta andando via”, avrebbe detto la Lopilato al giornalista argentino Tomas Dente durante la trasmissione tv argentina Nosotros a la mañana. “Leggerò il suo messaggio in diretta parola per parola, in modo da non travisare il senso di quanto mi ha scritto Daniela” ha detto Dente in tv. “Sì. Noah sta guarendo e noi siamo tutti molto contenti”. Bublé e sua moglie non hanno ancora rilasciato commenti o dichiarazioni ufficiali, anche se la notizia è stata confermata da diversi media. Daniela Lopitato ha scritto su Twitter: “Non usate il mio nome sui giornali con notizie o dettagli che non ho dato. Noah sta bene e i genitori parleranno quando lo riterranno opportuno”. Un’altra indiretta conferma della buona notizia.

Il cantante canadese e l’attrice e cantante argentina hanno annunciato la tragica notizia su Facebook, definendosi “devastati”.

“Spenderemo tutto il nostro tempo e attenzioni per aiutare Noah a stare meglio, sospendendo i nostri impegni artistici. In questo momento difficile vi chiediamo di pregare per lui e rispettare la nostra privacy. Abbiamo una lunga strada da percorrere e speriamo di poter vincere questa battaglia con l’aiuto della nostra famiglia, amici e fan in tutto il mondo, e con la fede in Dio”.