ROMA – Asia Argento, come scrive Novella 2000, ha fatto causa a Morgan per “mancata assistenza economica alle spese di mantenimento” della figlia che i due hanno in comune.

Le decisione di portare in tribunale il cantautore risalirebbe allo scorso aprile. Secondo quando dichiarato, però, dal legale di Morgan, ci sarebbe una spiegazione dietro questo presunto pagamento mancato: “Il mancato versamento degli alimenti è dovuto in parte anche a un mancato guadagno di Morgan: Sky non gli avrebbe pagato l’intero ingaggio a causa di inadempienze contrattuali nel 2014”. Parole pronunciate da Giampaolo Cicconi, avvocato dell’artista, al settimanale Novella 2000.