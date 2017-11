ROMA – “Sono molto preoccupato per Veronica Lario. Come si fa adesso senza un milione e quattrocento mila euro?”. Ironizza così il fotografo e pubblicitario Oliviero Toscani, con Luca Telese e Oscar Giannino ai microfoni di 24mattino su Radio 24, riferendosi alla revoca dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie di Silvio Berlusconi: “Bisogna dire a Veronica Lario”, continua Toscani, “che un piatto di zuppa a casa mia tutte le sere c’è, se vuole.”

Quindi Toscani prosegue: “Non alludevo assolutamente a Massimo D’Alema… Io non penso mai a Massimo D’Alema se voglio essere felice! Non pensavo assolutamente a lui!”, tornando sulla vicenda del simbolo “MAX” che proprio il fotografo aveva proposto “in regalo”, precisa, ai bersaniani ricevendo, però, un rifiuto per il doppio senso troppo ingombrante.

“Max è una bella parola per un partito politico al giorno d’oggi, visto che tutti sono al minimo”, insiste però Toscani, “e andiamo tutti a votare storcendo il naso, andiamo a votare tutti la mediocrità.” Stuzzicato da Luca Telese, poi, Toscani si lancia e dice anche che a Silvio Berlusconi suggerirebbe come simbolo “un parrucchino, bellissimo, disegnato, mentre vola, magari riccio e biondo!”. “Sarebbe un gesto di grande ironia, la gente apprezzerebbe”, concorda Oscar Giannino. “Miscredenti: sui capelli non si scherza”, chiosa Telese.