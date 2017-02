Pamela Anderson e Julian Assange, storia d'amore? Lei va a trovarlo con certi vestiti...

LONDRA – Pamela Anderson e Julian Assange hanno una storia d’amore? C’è chi giura che la ex bagnina di Baywatch vada a trovare il fondatore di Wikileaks nella sua attuale residenza presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra.

A dir la verità, questa gola profonda che ha venduto l’informazione ai tabloid ha detto che la Anderson va sempre più spesso presso l’ambasciata da quando c’è Assange. Addirittura, riferisce sempre la stessa fonte, l’attrice americana si presenterebbe agli appuntamenti con cibo (i due condividono la passione per la cucina vegana) e abiti sexy. Tanto basta per far supporre ai famelici lupi dei tabloid che oltre al tenero tra i due ci sia un legame, per così dire, decisamente più passionale.

