ROMA – Pamela Prati, ancora bellissima a 58 anni, intervistata dal Giorno, confessa di essere sentimentalmente sola. Ormai da tanti anni, puntualizza. “Perché in giro non ci sono più veri uomini. E i migliori se li sono già presi. Quindi attendo fiduciosa”.

Pamela Prati ha le idee chiare. Cerca “un uomo che ti corteggia, ti faccia sentire donna. Io sono una donna d’ altri tempi, ho bisogno di un corteggiamento anche lungo”. Vuole solo signori “generosi, che non hanno il cervello come una nocciolina, ma che hanno in testa una biblioteca a cui ti puoi acculturare in ogni momento della tua giornata”. “Sono tanti anni che non ho un compagno, anche se ho tanti corteggiatori, dai 18 ai 90 anni”. Ma spiega: “Non sono facile di gusti”.