Paola Barale lo scarica in tv. Raz Degan su Instagram: “Voglio avvolgermi di te”

ROMA – Lei lo ha scaricato in diretta televisiva a Verissimo: “Io e Raz Degan mai più insieme”. E lui le ha pubblicamente dichiarato il suo amore su Instagram, con una dedica da far sciogliere il più algido dei cuori: “Voglio avvolgermi di te”. E lei, effettivamente, ha abboccato apprezzando e condividendo il messaggio d’amore. Tra il modello israeliano e Paola Barale, i segnali sono sempre più contraddittori: la loro reunion, due anni dopo la rottura, sull’Isola dei Famosi, aveva fatto emozionare i fan. Ma ora tra i due sembra regnare la confusione.

Baci, abbracci e sussurri sulla spiaggia in Honduras erano solo a favore di telecamere? Si è giustamente domandato qualcuno e una signora tra il pubblico in studio da Silvia Toffanin ha fatto notare alla Barale che donna fortunata sarebbe a stargli vicino. Ma la bionda showgirl, secca, l’ha gelata: “Solo perché non lo conoscete bene”. Salvo poi ricredersi su Instagram dinanzi alle parole smielate del suo ex. Questo il messaggio

“Voglio essere avvolta da te. Voglio tatuarmi il tuo nome, su ogni parte del corpo. Voglio il mio corpo, avvolto dal tuo nome. Voglio sentire il tuo calore ovunque, e sempre. Voglio leggere quel nome, voglio sentire quell’emozione percorrere tutta la spina dorsale. Voglio sentire quel brivido che sale lentamente. Voglio avere la pelle d’oca. Iniettarmi il tuo profumo, direttamente nelle vene. Sentire il tuo sapore, ogni mattina, sulla punta della lingua. Devi prendermi, devi portarmi con te, in un posto che nessuno conosce .. Dove possiamo stare lontani da ogni distrazione .. Dove possiamo essere noi due .. Dove possiamo fare follie .. Dove possiamo fare l’amore sotto le stelle .. Portami con te, ovunque tu voglia. Ma se non ci sei, ho bisogno di qualcosa di te. L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in sé stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà”.

E dopo avergli messo un like, Paola Barale lo ha pure ricondiviso. Aggiungendo sfacciata: “La magia dell’amore puro non ha confini e solo chi lo prova lo conosce”. Come stiano realmente le cose nessuno lo sa. Forse è solo la tenerezza di due amanti, che hanno condiviso ben 13 anni di vita insieme. Fatto sta che dalla rottura ufficiale, avvenuta due anni fa, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Forse troppo. Cosa li abbia allontanati, anche quello è un mistero. Forse un tradimento: lui paparazzato con Kasia Smutniak, nella piscina del trullo. Forse la stanchezza di un rapporto lungo più di tanti matrimoni. Che con il modello-fotografo-attore-regista ha vissuto una storia d’amore di ben 13 anni.