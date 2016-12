Paola Caruso: “Vorrei avere una sesta. Il mio fisico fa scappare gli uomini”

Pubblicato il 22 dicembre 2016 09:29 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 09:29

ROMA – A Paola Caruso, in queste settimane nella giuria di Selfie, le curve mozzafiato non le bastano più. “Vorrei essere più magra – confessa in un’intervista a Nuovo Tv – avere i capelli più lunghi e il seno più grande, magari una sesta invece della mia attuale quinta”.

E’ il suo fisico prorompente a spaventare gli uomini, e proprio per questo, come ammette lei, è ancora single. “Sogno di incontrare finalmente un uomo che mi faccia battere il cuore e mi accetti per quella che sono – ha rivelato – Sono un po’ sfortunata da questo punto di vista. Per un uomo a quanto pare non è semplice starmi vicino, perché sono appariscente e allo stesso tempo ho un carattere forte, dico quello che penso sia su quello che mi piace sia su quello che non mi va bene. E negli uomini questo mio modo d’essere crea insicurezza”.