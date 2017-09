MILANO – Paola Barale a Milano è caduta mentre passeggiava con i tacchi per le vie del centro. Su Instagram, la showgirl ha pubblicato una foto con le ginocchia ferite e coperte dai cerotti. E poi ha raccontato:

“Ieri pomeriggio sono caduta dalle mie scarpe abbastanza alte in #piazzaaffari a Mi.. parlavo con un amico che a un certo punto si gira e non mi vede più, ma mi trovainginocchiata dolorante a terra.. mi rialzo a fatica con il suo aiuto e inizio a camminare come #pinocchio ..naturalmente, il mio amico, cerca di non farlo, ma comincia a ridere e lo capisco vista la scena pietosa. Fortunatamente nulla di rotto, ma un male porcooooo. Non ci sono più le Barale di una volta”.