Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: dopo 15 anni di matrimonio una scelta li divide

ROMA – Paolo Bonolis e la moglie, Sonia Bruganelli, tornano a far parlare di sé. Ma questa volta non per scelte discutibili come quelle di posare fotografie della famiglia su un aereo privato o della figlia adolescente con ai piedi le espadrillas di Chanel, bensì per una scelta più importante.

Secondo quanto ha rivelato Bruganelli al settimanale di gossip Oggi, infatti, la famiglia Bonolis, dopo quindici anni di matrimonio, potrebbe presto allargarsi. O almeno questo è quello che la signora desidererebbe. Meno convinto il marito.

“Vorrei tanto il quarto figlio. Lo vorrei fare ma mio marito non ha la minima voglia, ha spiegato Sonia Bruganelli al settimanale, prima di aggiungere –. Cercherò di convincerlo quest’estate”.

Paolo Bonolis, romano, 55 anni e una laurea in scienze politiche, è stato già sposato in precedenza con la psicologa statunitense Diane Zoeller per cinque anni, dal 1983 al 1988. Da lei ha avuto due figli, Stefano e Martina.

In seguito ha avuto una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi. Dal 1997 è sentimentalmente legato a Sonia Bruganelli, opinionista televisiva e sua moglie dal 2002, che gli ha dato altri tre figli: Silvia, Davide e Adele.