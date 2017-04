Papilloma Virus, Alba Parietti: “Avevo un cancro maligno al collo dell’utero. Vaccinatevi, è importante”

ROMA – Alba Parietti, dopo il servizio di Report sui vaccini, ha voluto esprimere il suo parere al riguardo pubblicando un lungo post su Facebook: “Papilloma virus…e vaccinazione, cosa si deve sapere. Vorrei dirvi una cosa per regalarvi la mia esperienza personale, perché penso possa essere utile per riflettere. Nell’estate 1997, a 36 anni, a causa del papilloma virus, venni sottoposta d’urgenza ad un’operazione chirurgica che, grazie alla prevenzione e allo scrupolo del mio ginecologo, si rivelò risolutiva”.

Il papilloma, continua Alba Parietti, “mi aveva causato una ‘neoplasia grave’, tradotto in termini semplici: un cancro maligno al collo dell’utero, che senza la prevenzione mi avrebbe certamente portato a gravissime conseguenze. Se non alla morte in altri tempi. Tutto era dovuto alla degenerazione del papilloma e alla trascuratezza da parte di medici poco capaci di fare diagnosi precoci. Pap test, colposcopia e biopsia che mi permisero di prendere atto della mia grave patologia. Il papilloma non porta sempre al cancro, intendiamoci, ma può degenerare e quindi va tenuto sotto controllo, se contratto. La vaccinazione è importante a mio avviso”. La Parietti si schiera senza alcun dubbio a favore dei vaccini: “La medicina e la ricerca hanno fatto progressi. La prevenzione salva la vita e le vaccinazioni pure”.