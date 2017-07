Patty Pravo, incidente in Salento: cade e si frattura una spalla

ROMA – Non si perde mai d’animo Patty Pravo e, in vacanza in Puglia, dopo la brutta caduta della scorsa notte che le ha procurato una frattura alla spalla destra, sorride e rassicura i fan attraverso l’ANSA: “Ragazzi, la vacanza che avevo pensato di fare finisce qui. Niente isole greche, ma poteva andare peggio. Devo stare ferma con il braccio, ma cerco di essere positiva e di non perdere il buon umore. Mi sto già inventando una nuova vacanza”.

La cantante racconta di essere inciampata in un dislivello ieri, dopo cena, intorno alle 23.30, mentre si trovava in barca al largo di Santa Maria di Leuca. Dopo la caduta accidentale, è stata accompagnata all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove i medici l’hanno trattenuta solo per il tempo necessario agli accertamenti e alle cure immediate. La diagnosi di una lussazione alla spalla destra con frattura del trochite omerale con almeno 25 giorni di prognosi la costringerà a limitare i movimenti e a tenere la spalla ferma. Ma la ragazza del Piper non si scoraggia e, anche se la partenza per le isole greche a caccia di privacy e serenità per il momento salta, è pronta ad inventarsi una vacanza alternativa. “Patty Pravo – raccontano nell’ospedale pugliese di Tricase – è stata molto disponibile con coloro che l’hanno riconosciuta e per nulla preoccupata del dolore alla spalla. Si è fatta fotografare con quanti le hanno chiesto di immortalare l’incontro ed ha firmato autografi”.

Habitué in Salento in compagnia dei suoi amici da alcuni anni, come Vasco Rossi e tante altre star, l’artista ci tiene a sottolineare la competenza e la gentilezza dello staff medico che l’ha soccorsa. “Ho trovato persone splendide, santi. Quando incontri gente così – conclude – anche il dolore passa”.