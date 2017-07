Rapporti dopo i 50 anni, la rivelazione di Francesca Neri: “Per me oggi è meglio”

ROMA – La Corte di giustizia di Strasburgo ha accordato un risarcimento economico pieno a una signora portoghese rimasta inabile al piacere s******e dopo un intervento chirurgico sbagliato. Si tratta di una sentenza storica in cui c’è scritto il s***o è una parte fondamentale per la realizzazione di una donna, indipendentemente dall’età o dal fatto di essere mamma.

A confermarlo ora è anche Francesca Neri, l’attrice diventata famosissima da giovane con pellicole “scandalose” come Le età di Lulù e Carne tremula.

A Repubblica, la Neri ammette come “il s***o dopo i cinquanta migliora. E di certo non vale meno, semmai di più”. Il motivo? “Si è allungata la vita, e anche il piacere. Per me che ho 53 anni oggi il s***o è più importante di prima. È condivisione. Hai un’esperienza e una libertà mentale che ti permettono di goderne appieno. Sei più libera anche dal punto di vista della carriera e i figli sono cresciuti”. “Io mi sento meglio di quando avevo trent’anni. Meglio di testa e di fisico. Qualche acciacco c’è, ma oggi la qualità della vita ci permette di essere in gran forma”.