Raz Degan "disperato", Paola Barale "con un altro". Ma la verità è...

MILANO – Paola Barale “fidanzata con un altro”, Raz Degan “disperato”: il settimanale di gossip Novella 2000 lancia un presunto scoop, pubblicando in esclusiva una serie di foto con la showgirl piemontese insieme ad un uomo misterioso. Ma dai social arriva la smentita della diretta interessata.

Il settimanale ha pubblicato le foto di Paola Barale a fare un aperitivo in centro a Milano in compagnia di un uomo che non è Raz Degan, e ha scritto di una “evidente complicità fra i due” che avrebbe reso “disperato Raz Degan”.

I fan si sono subito allarmati. E Paola Barale è intervenuta per mettere a tacere le voci. Sul suo profilo Instagram ha ripubblicato il commento del giornale riguardo al suo presunto fidanzato e ha commentato: “Viva la veridicità dei giornali seri italiani… Raz, scusa fratello. Solo bufale”.

Ma chi è l’uomo “misterioso” con cui è stata fotografata Paola Barale? A svelare il mistero ci pensa Il Giornale. Il suo nome è Dragan Bozic, è croato ma vive a Milano. E’ l’amministratore delegato di un’agenzia di digital marketing e dal suo profilo Instagram si apprende che è sentimentalmente impegnato ed è un grande amico sia di Raz sia di Paola.