Riccardo Scamarcio e Valeria Golino di nuovo insieme? Abbracci e sguardi al ristorante

ROMA – Ritorno di fiamma tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino? I due attori italiani sono stati fotografati dal settimanale di gossip Diva e donna a pranzo in un noto ristorante di Roma, a pochi metri dal Pantheon, mentre si scambiavano abbracci e dolci sguardi, incuranti dei turisti e dei passanti.

Scamarco e Golino si erano lasciati di recente dopo una relazione durata dieci anni. Se i motivi della fine della storia non sono chiari, è sicuramente evidente che i due non hanno mai smesso di volersi bene, come testimoniano le parole di Scamarcio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la rottura: “Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione che è il mio sangue, è il mio amore”, aveva detto l’attore pugliese.

Anche Valeria Golino aveva confermato il rapporto profondo che continuava a legarla al suo ex compagno: ” “La nostra storia non si chiuderà mai, perché si sta evolvendo in qualcosa di diverso, è ripartita su basi nuove. Riccardo e io siamo la famiglia l’uno dell’altra”, aveva detto in un’intervista alla rivista Grazia.

Ma forse adesso quel legame è tornato forte come un tempo, a dispetto delle voci che si sono inseguite in questi due anni, mai confermate, e della differenza di età tra i due attori.