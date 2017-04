TORINO – Si sono conosciuti sul web ed è subito scoccata la scintilla. Dopo settimane di gossip e silenzi Roberta Tirrito esce allo scoperto: è lei la nuova fiamma del campione di MotoGp Valentino Rossi. Per la prima volta la bellissima modella siciliana ha raccontato a Oggi, in edicola giovedì 13 aprile, i dettagli della sua storia col Dottore. “Non si può dire che siamo fidanzati – precisa – è ancora tutto all’inizio”.

Roberta Tirrito, palermitana di 21 anni, vive a Torino dove studia recitazione e lavora come modella. E’ entrata nel mondo della moda a 17 anni. Fotografata anche da Style, Vip Italia, For men, Maxim, la Tirrito ha già un grande seguito sui social, soprattutto su Instagram dove vanta oltre 220mila follower. Su di lei si sono accesi anche i riflettori del piccolo schermo: Roberta è stata infatti una delle corteggiatrici del programma tv Take Me Out, il dating show in onda su Real Time.

Il cuore di Valentino è tornato a battere per lei, dopo la fine della relazione con Linda Morselli. E’ stato un colpo di fulmine sul web. Ma i genitori di lei non sembrano entusiasti: “Mi danno l’assillo, sono preoccupati. Io invece sono molto tranquilla – conclude – vediamo cosa accadrà”.